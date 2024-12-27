الجمعة 27 ديسمبر 2024
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التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

زيت الزيتون،فيتو
زيت الزيتون،فيتو

 احتضنت القاهرة في النسخة الثالثة لـ "المهرجان المصري للزيتون"، الذي تحول إلى ملتقى متميز للمهتمين بالزراعة والغذاء الصحي، حيث تقام فعالياته على مدار عدة أيام، مستقطبة جمهورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

المهرجان، الذي يهدف إلى تعزيز زراعة الزيتون وتسويق منتجاته، فوائد زيت الزيتون للصحة عديدة فهو أحد أهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ويشتهر بفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا في النظام الغذائي اليومي. 

وكذلك في العناية بالشعر والبشرة، شهد هذا العام اهتمامًا خاصًا بثلاثة عناصر غذائية ارتبطت بالثقافة والتراث الصحي.

التين والزيتون: رموز غذائية وموروث حضاري

 حظى التين والزيتون باهتمام خاص خلال المهرجان، ليس فقط كمنتجات زراعية أساسية، بل كرمزين لهما مكانة دينية وتاريخية عميقة في الثقافة المصرية. عرضت أجنحة المهرجان أنواعًا متنوعة من التين والزيتون، سواء الطازجة أو المصنّعة، مثل المربيات والزيوت.

وتحدث العارضون عن الفوائد الصحية لهذين المنتجين، بما في ذلك تحسين الهضم وتعزيز المناعة. كما أُقيمت ورش عمل حول كيفية الاستفادة من هذه المحاصيل في الطهي وتحضير الأطباق الصحية.

 

التلبينة النبوية.. غذاء متكامل بروح تراثية

 من أبرز الأشياء التي جذبت اهتمام الزوار التلبينة النبوية، التي عُرفت بفوائدها الصحية والغذائية العديدة. التلبينة، المصنوعة من الشعير.

المختصون المشاركون تحدثوا عن قيمتها الغذائية ودورها في تعزيز الطاقة وتقوية الجهاز المناعي، مستشهدين بتراثها النبوي وأهميتها في الثقافة الغذائية العربية.

 

فعاليات توعوية وترفيهية

 إلى جانب المعارض والمنتجات، تضمن المهرجان عددًا من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، مثل المسابقات الثقافية حول زراعة الزيتون، وورش تعليمية للأطفال حول أهمية التغذية الصحية. كما كان للفرق الشعبية حضور مميز، حيث أضفت أجواءً مفعمة بالبهجة.

 

ترويج للزراعة المستدامة

ركز القائمون على المهرجان على تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة، مشيرين إلى أهمية دعم صغار المزارعين وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في زراعة الزيتون والتين.

وأكد المهرجان المصري للزيتون في نسخته الثالثة على دوره كمنصة تجمع بين التراث، الغذاء الصحي، والزراعة المستدامة، مما يجعله حدثًا مميزًا ينتظره الجميع بشغف في كل عام.

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