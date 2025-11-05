مهم للصحة العامة، طريقة استنبات الشعير في المنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل الشعير المنبت، الشعير المنبت من أكثر الأطعمة الطبيعية فائدة للجسم، لما يحتويه من فيتامينات وإنزيمات حية ومعادن وأحماض أمينية تساعد على تنشيط الجسم وتجديد الخلايا وتعزيز المناعة.

وطريقة استنبات الشعير ، سهلة وبسيطة وكانت تقدمه الجدات قديما ويتم تناوله فى اى وقت حيث له فوائد عظيمة للجسم.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الشعير المنبت.

مكونات عمل الشعير المنبت:-

كوب من حبوب الشعير الكاملة غير المقشرة ويفضل أن تكون عضوية

ماء نقي للنقع

إناء زجاجي أو بلاستيكي نظيف

قطعة قماش قطنية نظيفة أو شاش للتغطية

مصفاة

الشعير المنبت

طريقة عمل الشعير المنبت:-

ابدئي بغسل حبوب الشعير جيدا بالماء عدة مرات لإزالة الأتربة والشوائب.

احرصي على استخدام حبوب غير مقشرة لأن القشرة تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة وتساعد على عملية الإنبات.

ضعي الحبوب في إناء زجاجي واغمريها بالماء حتى تغطيها تماما.

اتركيها منقوعة لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة يمكن تركها طوال الليل.

خلال هذه الفترة تمتص الحبوب الماء وتنتفخ قليلا.

بعد انتهاء مدة النقع، صفي الماء باستخدام المصفاة، واغسلي الحبوب جيدا بالماء البارد.

تأكدي من التخلص من أي حبوب طافية على السطح لأنها عادة تكون تالفة أو غير صالحة للإنبات.

ضعي الحبوب المغسولة في الإناء من جديد دون ماء، ثم غطيه بقطعة القماش القطنية أو الشاش، واتركيها في مكان دافئ وجيد التهوية بعيدا عن الشمس المباشرة.

كل 8 إلى 12 ساعة، اشطفي الحبوب بالماء وصفيها مرة أخرى لتبقى رطبة دون أن تتعفن.

بعد حوالي يومين إلى ثلاثة أيام، ستبدأ الحبوب في إخراج براعم بيضاء صغيرة، وهي علامة على نجاح عملية الإنبات.

عندما يصل طول الجذر أو البرعم إلى حوالي 2 إلى 3 مللي، يصبح الشعير جاهز للاستخدام.

يمكن تناوله كما هو بعد غسله جيدا.

يضاف إلى الزبادي أو العصائر الطبيعية للحصول على مشروب غني بالطاقة.

يمكن تجفيفه وطحنه للحصول على بودرة الشعير المنبت، والتي تستخدم في الخبز أو العصائر أو حتى كمكمل غذائي.

البعض يستخدمه لصنع عصير الشعير الأخضر، وهو من أشهر المشروبات الصحية في أنظمة الديتوكس.

لنجاح عملية الإنبات لا تتركي الحبوب مبللة في الماء أكثر من اللازم حتى لا تتعفن.

احرصي على شطف الحبوب مرتين يوميا للحفاظ على رطوبتها ومنع نمو البكتيريا.

يفضل استخدام ماء نظيف أو مفلتر.

بعد الإنبات، يمكن حفظ الشعير المنبت في الثلاجة لمدة 3 إلى 5 أيام في وعاء مغلق.

