حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن من أشهر وأشهى الحلويات التقليدية في المطبخ العربي والمصري بشكل خاص، وهو طبق بسيط في مكوناته لكنه غني بالقيمة الغذائية ويعتبر من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الأرز باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز هذا الطبق بقوامه الكريمي وطعمه الحلو اللذيذ، كما أنه يقدم بطرق مختلفة، إما ساخن في الشتاء ليمنح الجسم الدفء، أو بارد في الصيف ليمنح الانتعاش.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الأرز باللبن.

مكونات الأرز باللبن:-

كوب من الأرز المصري قصير الحبة

لتر من الحليب كامل الدسم يمكن زيادة الكمية حسب القوام المطلوب

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة

كوب من الماء لسلق الأرز

كيس فانيليا أو نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي أو كريمة لباني لإضافة قوام كريمي أغنى

طريقة عمل الأرز باللبن:-

يغسل الأرز جيدت ويترك في مصفاة حتى يتصفى من الماء.

يوضع في قدر مع كوب من الماء على نار متوسطة حتى يتشرب الماء تماما ويصبح نصف ناضج.

بعد أن يتشرب الأرز الماء، يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا يلتصق الأرز بقاع الإناء.

يترك الخليط على نار هادئة مع التحريك من حين لآخر حتى يبدأ الأرز في النضج الكامل ويصبح قوام الخليط سميك.

عندما يقترب الأرز من النضج، يضاف السكر ويقلب حتى يذوب تماما.

تضاف الفانيليا لتعزيز النكهة، ويمكن إضافة رشة قرفة حسب الرغبة.

لإضفاء مذاق أغنى وقوام أكثر كريمية، يمكن إضافة ملعقتين من القشطة أو الكريمة اللباني في المرحلة الأخيرة من الطهي.

يسكب الأرز باللبن في أطباق التقديم أو كاسات صغيرة.

يمكن تزيينه بالمكسرات مثل الفستق، اللوز، أو الجوز، أو بالقرفة المطحونة، أو بجوز الهند المبشور.

يترك ليبرد قليلا، ثم يوضع في الثلاجة إذا كان سيقدم باردا.

لنجاح الأرز باللبن، يجب استخدام الأرز المصري قصير الحبة لأنه يعطي قوام كريمي أكثر من الأنواع الأخرى.

تقليب الخليط باستمرار أثناء الطهي يمنع التصاقه بالوعاء ويجعله متجانس.

الطهي على نار هادئة مهم حتى يطهى الأرز جيدا ويمتص الحليب.

إضافة القشطة أو الكريمة في النهاية يعطي نكهة مميزة وقوام غني.

طرق تقديم الأرز باللبن بنكهات مختلفة

الأرز باللبن بالمستكة، إضافة حبة أو اثنتين من المستكة المطحونة تعطي نكهة شرقية رائعة.

الأرز باللبن بالشيكولاتة، يمكن إضافة مسحوق الكاكاو أو قطع الشيكولاتة أثناء الطهي للحصول على طعم جديد.

الأرز باللبن بالفواكه، يمكن تزيينه بشرائح الموز أو الفراولة أو التوت لإضفاء لمسة عصرية.

الأرز باللبن بالكراميل، إضافة طبقة من صوص الكراميل على الوجه تعطي طعم غني ولذيذ.

فوائد الأرز باللبن

وطبق الأرز باللبن ليس مجرد حلوى باردة تركب الجسم فى فصل الصيف وتشعره بالانتعاش، بل هو طبق غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وهو يعتبر وجبة متكاملة، ومن فوائد الأرز باللبن:-

مصدر ممتاز للكالسيوم بفضل الحليب، مما يقوي العظام والأسنان.

يحتوي على الكربوهيدرات من الأرز التي تمد الجسم بالطاقة.

يساهم في تحسين المزاج لاحتوائه على نسبة جيدة من السكر والحليب.

يمكن أن يكون وجبة مشبعة وخفيفة، خاصة للأطفال وكبار السن.

