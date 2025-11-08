أخبار مصر: قرار جديد من المتحف المصري بعد حشود الزائرين، ماذا قال عمدة نيويورك عن مصر، تطورات حالة إسماعيل الليثي الصحية

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد طوفان الزائرين، هيئة المتحف المصري الكبير تقصر بيع تذاكر الدخول أيام العطلات على الموقع الرسمي

قررت هيئة المتحف المصري الكبير، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة اليوم السبت، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط.

النزيف لم يتوقف وارتفاع نسبة الأكسجين، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي (فيديو)

كشف أحد المقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي أثناء عودته من حفل في أسيوط.

مصر أم الدنيا، رد فعل غير متوقع لـ عمدة نيويورك أثناء زيارته محل مأكولات مملوك لمصري (فيديو)

زار زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، محل للمنتجات الشرقية مملوك لمصري في المدينة، معبرًا عن إعجابه بمصر قائلًا: «مصر أم الدنيا».

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

تشهد مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.

اليوم، انطلاق المهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية ومحافظ الجيزة يرحب بالوفود المشاركة (صور)

ينطلق اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، مهرجان التمور المصرية الثامن بالواحات البحرية، والمقرر استمراره حتى 10 نوفمبر 2025 بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه الأكبر

أعلن الفنان حميد الشاعري،اليوم السبت، وفاة شقيقه الأكبر عبد القادر.

الزمالك يرد على اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف والتعاقد مع مدير فني أجنبي

كشف ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن حقيقة ما يتداول حول التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي.

شو إعلامي، إسرائيل تعلق على مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو وكاتس

علقت إسرائيل، الجمعة، على قرار تركيا بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب إبادة، معتبرة القرار "خدعة دعائية".

قبل الفاجعة بساعتين، آخر ظهور للمطرب إسماعيل الليثي قبل الحادث المروع (فيديو وصور)

أثار الفنان الشعبي إسماعيل الليثي حزن الجمهور بسبب الحادث الذي تعرض له ونقل على إثره إلى المستشفى ودخل العناية المركزة بعد تعرضه لإصابات شديدة.

اليوم، أولى جلسات محاكمة التيك توكر "لوشا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا، لاتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

لن تغادروا واشنطن، ترامب يطالب "الشيوخ" بإنهاء الإغلاق الحكومي فورا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

قبل مواجهة إنجلترا، ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل في مونديال الناشئين بقطر؟

نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الحفاظ على صدارة مجموعته في مونديال الناشئين بقطر، بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث حقق الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل مع نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

بلاغ للنائب العام ضد سمر فودة لتنمرها على جلابية "عم رشاد" بالمتحف المصري الكبير

تقدم هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد سمر فرج فودة، متهمًا إياها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على إحدى فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

رغم تحذير ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".

اليوم، أولى جلسات محاكمة الملاكم المتهم بدهس أسرة داخل كمبوند في الشيخ زايد

تنظر محكمة الشيخ زايد اليوم أولى جلسات محاكمة الملاكم المتهم الرئيسي في واقعة دهس أب ونجله وابن شقيقته داخل كمبوند بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد.

تصل إلى 56 جنيها، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

إصابة 4 أشخاص في حريق "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الدائري بالقرب من نزلة باسوس نطاق مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

عايز يخطفها من ترامب، أوربان يبدي إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض ويقدم لها عرضا (فيديو)

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، وعرض عليها الانضمام إلى فريقه في بودابست.

اليوم، بدء الحجز الإلكتروني واختيار شقق بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء الحجز الإلكتروني، واختيار شقق بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج، اليوم السبت 8 نوفمبر.

