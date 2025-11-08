مصر أم الدنيا، رد فعل غير متوقع لـ عمدة نيويورك أثناء زيارته محل مأكولات مملوك لمصري (فيديو)

18 حجم الخط

زار زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، محل للمنتجات الشرقية مملوك لمصري في المدينة، معبرًا عن إعجابه بمصر قائلًا: «مصر أم الدنيا».

وبحسب شهود أن زهران ممداني، الذي أقام في 2013 بالقاهرة ودرس اللغة العربية، دخل في نيويورك الى دكان اسمه "النيل للمنتجات الشرقية" أثناء حملته الانتخابية، ولاحظ وجود قط مستلق على صندوق من الكرتون، فراح يداعبه ويسأله بلهجة مصرية: "إزيك يا.. كل شي تمام؟" ثم سأل عن اسمه، فأخبره عامل بالمحل أن اسمه egypt فرد ممداني بالعبارة الشهيرة: مصر أم الدنيا.

وكان زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، خصص جزءًا كبيرًا من حملته الانتخابية على الطعام، وتبنّي فكرة إبراز ما أُطلق عليه "الجواهر الخفية" في المناطق الأقل شهرة بالمدينة، من خلال إعادة تشكيل الطريقة التي يأكل بها السكان والمسافرون.

ومن المرجح أن يفضي الفوز التاريخي لممداني في انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك إلى حدوث تحولات عديدة في أكبر مدينة أمريكية وأكثرها جذبًا للسائحين.

ومن المرجح أن تشهد السنوات الأربع المقبلة تشجيعًا للسكان والسائحين على اكتشاف أحياء جديدة واعتماد جرأة أكبر في اختياراتهم الغذائية.

ولطالما اعتمد ممداني على حبه للطعام كوسيلة للتواصل مع سكان نيويورك، فقبل دخوله معترك السياسة، كان يعمل مغنيًا للراب تحت اسم "مستر كاردموم"، كما صور مقطعًا موسيقيًا مع أسطورة المطبخ الهندي مادهور جافري داخل أحد مطاعم الكباب في منطقة كوينز.

وفي عام 2020، خاض انتخابات مجلس ولاية نيويورك تحت شعار "روتي والورود"، ومنذ إعلانه الترشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك قبل عام، نفذ حملته داخل متاجر "بودجاز" في برونكس، واصطحب مسؤولين إلى مطعم أفغاني في أستوريا، كما نظم مسابقة استكشافية على مستوى المدينة وانتهت في مقهى شرقي يفضله، واستمر في الترويج لـ "الجواهر الخفية" التي تديرها عائلات في الأحياء خارج المدينة، حيث نادرًا ما يزور السائحون تلك الأحياء.

وبهذه الخطوات، يضع ممداني المطاعم المتواضعة غير المعروفة على خارطة الاهتمام، وهي مطاعم تقع، فعليًا ومجازيًا، بعيدًا عن أكثر وجهات الطعام رواجًا في المدينة، كما يرسم تباينًا صارخًا بينه وبين سلفه إريك آدامز، الذي اعتاد ارتياد مطاعم فاخرة ذات طابع الأندية مثل "أوسنريا لا بايا" في ميدتاون و"كاسا سيبرياني" في ذا باتري.

