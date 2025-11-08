النزيف لم يتوقف وارتفاع نسبة الأكسجين، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي (فيديو)

18 حجم الخط

كشف أحد المقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي أثناء عودته من حفل في أسيوط.

وقال في مقطع فيديو:" رسالة إلى متابعين ومحبين إسماعيل الليثي “أبو ضاضا” هامة جدًّا المستجدات من نص ساعة إسماعيل حاليًّا وضعه مستقر ولله الحمد نسبة الأكسجين ارتفعت من 74 إلى 95 ٪؜ لكن النزيف إلى الآن لم يتوقف نتيجة كسر قاع الجمجة وكسر الجمجمة من جهة اليمين وتسرب النزيف الجزء الأيمن إلى العين".

وأوضح أن طبيب العيون المختص أكد أنه لا توجد مشكلة والأهم إيقاف النزيف خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة آملين من جميع محبيه ومتابعيه الدعاء له".

وكان السيد حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بالمنيا، كشف أمس أن حالة الفنان إسماعيل الليثي الصحية منذ دخوله المستشفى حرجة، مؤكدًا أن الطاقم الطبي يبذل كل جهده لتقديم العلاج اللازم بعد الحادث المروع الذي تعرض له المطرب.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية بالمنيا في تصريح خاص لـ "فيتو": "الحالة حرجة وهو حاليًا على أجهزة التنفس الصناعي، ووكيل وزارة الصحة يتابع الحالة لحظة بلحظة".

وأشار إلى صعوبة نقل الفنان لمستشفى آخر قائلًا: "إحنا متكتفين، وأي حركة قد تكون خطرة عليه، لذلك لا يمكن نقله لمستشفى آخر".

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تفاصيل الواقعة، حيث تلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي.

الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، من بينهم الفنان إسماعيل الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، الذين كانوا في طريقهم لإحياء إحدى الحفلات.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين السيارتين، ما أدى إلى تهشمهما بالكامل، فيما جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من بين المصابين كان الفنان إسماعيل الليثي البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم في الجيزة، حيث أصيب بـ نزيف حاد من الأنف والفم وغيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة. كما أصيب عدد من مرافقيه بإصابات متفاوتة، بينهم سائق السيارة وأفراد من فرقته الموسيقية.

أما المتوفون في الحادث فهم ثلاثة أشخاص من ركاب السيارة الأخرى، بينهم علاء. ع. م (38 عامًا) موظف بمطار أسيوط، وأشرف محمد بغدادي (50 عامًا) وناجح. ع. ا (46 عامًا)، وجميعهم من محافظة أسيوط.

