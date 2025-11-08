السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 4 أشخاص في حريق "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الدائري بالقرب من نزلة باسوس نطاق مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

 

الأهلي يكشف تطورات إصابة لاعبات فريق الكرة للسيدات

موعد عزاء المؤلف أحمد عبد الله


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى اشتعال النيران في الميكروباص.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للسيارات المجاورة.


وتبين من الفحص أن النيران اشتعلت بجزء من السيارة عقب خروج المصابين منها مباشرة، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

الحماية المدنية الأجهزة الأمنية القناطر الخيرية القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سيارة ملاكي حريق ميكروباص قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية

