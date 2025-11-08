إصابة 4 أشخاص في حريق "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الدائري بالقرب من نزلة باسوس نطاق مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى اشتعال النيران في الميكروباص.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للسيارات المجاورة.



وتبين من الفحص أن النيران اشتعلت بجزء من السيارة عقب خروج المصابين منها مباشرة، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

