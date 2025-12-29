الين الياباني يسجل مكاسب طفيفة وسط توقعات برفع الفائدة وترقب تدخل الحكومة

18 حجم الخط

سجل الين الياباني اليوم الإثنين، مكاسب طفيفة بعد تراجعه الأسبوع الماضي، في ظل تقييم المستثمرين لمسارات السياسة النقدية المحلية واحتمالية تدخل الحكومة لوقف التقلبات الحادة.

سياسة نقدية أكثر تشددا

كشف محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الياباني عن مناقشة صانعي السياسة لـ "ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة"، وذلك بعد رفع البنك سعره الرئيسي في ديسمبر الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود. ورأى أعضاء بالمجلس أن المعدلات الحقيقية لا تزال سلبية بشدة مع استمرار التضخم.

تحذيرات التدخل تحد من الضغوط

ساهمت تصريحات وزيرة المالية اليابانية الأسبوع الماضي حول استعداد البلاد للتعامل مع "التحركات المفرطة" في احتواء بعض ضغوط البيع على الين مقابل الدولار، حيث تراجع زوج الدولار/ين 0.17% إلى 156.3 ين.

ومع ذلك، أوضح محللون أن النظرة السلبية تجاه الين لا تزال قائمة أمام عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي، الذي بلغ أعلى مستوى له أمام الين منذ يوليو 2024 عند 105.15 ين.

وأشار بارت واكاباياشي من "ستيت ستريت" إلى أن الاحتفاظ بمراكز شراء على الين لا يزال "مؤلما"، بينما تبرز مراكز بيع ضده، لافتا إلى أن السوق تحاول إعادة تقييم دوره كملاذ آمن.

تراجع الأسواق العالمية

شهدت الأسواق تراجعا في السيولة مع اقتراب عطلة نهاية العام، مما حد من تحركات العملات الأوروبية، حيث انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار.

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية المقرر صدوره الثلاثاء، والذي قد يلقي الضوء على الخلافات الداخلية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد تخفيض ديسمبر الماضي، وسط توقعات متباينة بين البنك المركزي والمستثمرين حول وتيرة التخفيضات القادمة.

يأتي هذا الأداء في أعقاب تراجع الين إلى 157.78 مقابل الدولار في 19 ديسمبر، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات، وهو ما فعلته سابقا في يوليو 2024 لشراء العملة المحلية بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في 38 عامًا عند 161.96 ين للدولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.