الزمالك يرد على اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف والتعاقد مع مدير فني أجنبي

كشف ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن حقيقة ما يتداول حول التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي.

وقال غريب في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» إن الحديث عن مدرب بديل في هذه المرحلة غير منطقي وغير مقبول.

وأكد أن مجلس الإدارة أعلن منذ رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تولي أحمد عبد الرؤوف المسؤولية الفنية للفريق بشكل رسمي.

وأضاف أن إدارة الزمالك كانت قد ناقشت قبل السفر إلى أبوظبي إمكانية استمرار بعض عناصر الجهاز الفني السابق، وتحديدًا مدرب حراس المرمى ومخطط الأحمال، إلا أن المفاوضات لم تُستكمل بعدما رفض فيريرا فكرة بقاء أي من أفراد جهازه الفني مع الفريق.

وشدد غريب على أن النادي يمنح عبد الرؤوف وجهازه الثقة الكاملة والدعم اللازم في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن التركيز منصب بالكامل على مواجهة الأهلي والسعي لتحقيق لقب السوبر.

