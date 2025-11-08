السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رغم تحذير ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأمريكي،
مجلس الشيوخ الأمريكي، فيتو
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".

 

الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

ووفق وسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدًا مقابل 43 معارضًا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتًا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.


وأضافت أن "صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".

ترامب يطالب أعضاء "الشيوخ" بعدم مغادرة واشنطن

وجاء ذلك رغم طالب ترامب، اليوم، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحًا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمال أمريكا".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين وإنهاء سياسة التعطيل، وفتح بلادنا على الفور، وتمرير تشريعات عظيمة تتسم بالحس السليم".

 

إلغاء آلاف الرحلات الجوية

وامس الجمعة أعلنت الحكومة الأمريكية، إلغاء آلاف الرحلات الجوية، في محاولة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصًا حادًّا في موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، مشيرا إلى "نقص بنحو 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.


وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر 2025، بسبب فشل الكونجرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام.

ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيًّا.

مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي الديمقراطيين الحكومة الأمريكية مراقبة الحركة الجوية وزير النقل الأمريكي شون دافي الموظفين الحكوميين

