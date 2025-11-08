السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

بلاغ للنائب العام ضد سمر فودة لتنمرها على جلابية "عم رشاد" بالمتحف المصري الكبير

سمر فودة، فيتو
سمر فودة، فيتو
تقدم هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد سمر فرج فودة، متهمًا إياها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على إحدى فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن المشكو ضدها تمتلك حسابات نشطة على فيسبوك وإنستجرام، وأنها نشرت عبارات مسيئة عقب تداول صورة لرجل وسيدة من أبناء الريف المصري التقطت خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، وهو الحدث الذي احتفل به المصريون والعالم بفخر كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مقدم البلاغ أن الصورة لاقت إعجاب الملايين باعتبارها تعبيرًا عن وحدة المصريين بكل أطيافهم، إلا أن المشكو ضدها سخرت من ملابس الرجل وزوجته بشكل حمل تمييزًا وتنمرًا واضحًا، ما أثار استياء واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو ضدها، مؤكدًا أن ما قامت به يمثل جريمة تنمر وتمييز وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، طبقًا للقانون رقم 189 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حفاظًا على كرامة المصريين واحترام قيم المجتمع.

وكانت الإعلامية سمر فودة أثارت حالة من الجدل بعد تعليقها، على صورة الحاج رشاد وزوجته أثناء زيارتهما للمتحف المصري الكبير، مرتدين الزي الصعيدي الأصيل.

الجريدة الرسمية