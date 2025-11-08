اليوم، أولى جلسات محاكمة الملاكم المتهم بدهس أسرة داخل كمبوند في الشيخ زايد

18 حجم الخط

تنظر محكمة الشيخ زايد اليوم أولى جلسات محاكمة الملاكم المتهم الرئيسي في واقعة دهس أب ونجله وابن شقيقته داخل كمبوند بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد.

وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم الرئيسي في واقعة دهس طفل ووالده داخل أحد الكمباوندات الفاخرة بمدينة الشيخ زايد، بتهمة الشروع في القتل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إصابات المجني عليهم في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة الطالب “حازم” بالمدرسة الدولية بكسر في الكاحل وكدمات وجروح في الجسم، وإصابة أحمد “الأب” بغيبوبة نتيجة نزيف في المخ، يعاني من كدمات حادة وجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، ويتلقى العلاج داخل العناية المركزة، وإصابة ثالث يدعى سعيد “ابن العمة” بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وقطع في الشفاه، استدعى أكثر من 12 غرزة، إلى جانب كدمات شديدة.

الأم تكشف تفاصيل حادث الدهس

وكشفت والدة الطالب المجني عليه حازم، عبر حسابها بموقع فيسبوك، أن المشاجرة بدأت من داخل أسوار المدرسة، وانتهت على بوابة أحد الأندية الخاصة بمنطقة بيفرلي هيلز، بعدما تعرض ابنها "حازم" للاعتداء من قبل 6 طلاب داخل المدرسة، بينهم 3 أشقاء، بسبب غيرة أحدهم من زميله، بسبب علاقة صداقة تجمع بين حازم وزميلة له، ما أثار حفيظته، وجمع أشقاءه وأصدقاءه للاعتداء عليه.

وأوضحت الأم أن هؤلاء الطلاب معروفون بأنهم مشاغبون في المدرسة، وسبق تحرير محاضر ضدهم بسبب اعتداءات سابقة.

وقالت الأم: حاول حازم وابن عمته سعيد التحدث مع المعتدين أمام منزلهم، على أمل تهدئة الأمور، وفي محاولة لاحتواء الموقف.

وبعد ذلك، تلقى "حازم" اتصالا من أحد المعتدين يدعوه للقاء داخل أحد النوادي لتصفية الخلاف، وتوجه إلى هناك برفقة والده وابن عمته "سعيد"، حيث نزل الشابان للقاء، بينما ظل الأب يراقب من بعيد.

وأضافت: فوجئ سعيد وحازم بوجود شقيق أكبر للمعتدين داخل النادي، شاب يبلغ من العمر 28 عاما، ويمارس رياضة الملاكمة، قام بالاعتداء بالضرب المبرح على سعيد، ما أدى إلى كسر في الأنف وارتجاج في المخ، فتدخل الأب لإنقاذه.

وخلال محاولة الأب الدفاع عن ابن شقيقته، قام والد المعتدين الذي كان ينتظر في السيارة، بدهس الثلاثة عمدا بسيارته، قبل أن يصطحب ابنه ويفر من المكان.

القبض على المتهمين في الواقعة

وألقت قوات الأمن بالشيخ زايد القبض علي المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

