مصدر بالزمالك: أحمد سليمان يرفض التوسط في حل أزمة محمود بنتايك

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التدخل أو التوسط في أزمة المغربي محمود بنتايك مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن علاقته الأسرية باللاعب لا علاقة لها بحقوقه المالية.

وأكد المصدر أن أحمد سليمان أخبر المسئولين، أن محمود بنتايك لاعب محترف، ومن حقه المطالبة بمستحقاته المتأخرة، وأن النسب لا دخل له بحق اللاعب.

وأضاف أن أحمد سليمان يرى أنه تم إقصاؤه عن ملف الكرة داخل النادي، وبالتالي لن يتدخل في هذه الأزمة.

وأوضح أن أحمد سليمان يرى أن الأزمة تقع بالكامل على عاتق جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مشيرا إلى أنه المسئول عن التواصل مع اللاعب، وحل المشكلة بشكل احترافي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكان محمود بنتايك لاعب الزمالك، تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، بسبب تأخر مستحقاته المالية، في وقت يتواجد فيه اللاعب خارج مصر لقضاء شهر العسل.

تعليق أحمد سليمان علي أزمة بنتايك

وفي وقت سابق، علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أزمة المغربي محمود بنتايك مع القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية:" مهم أن نفصل الأمور الشخصية عن النادي، القصة أن بنتايك إنسان مؤدب ومثقف ومحترم ومتعلم، ولم أجد تلك الأخلاق في كثير من الشباب".

وتابع: لست مسئولًا عن ملفه مع نادي الزمالك، هناك نظام في النادي ومشرفون وإدارة كرة، وهذا شيء جيد وتم توضيحه

واحتفل محمود بنتايك نجم الزمالك بعقد قرانه يوم 21 ديسمبر الجاري على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

الزمالك يتمسك بمحمود بنتايك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق على وشك الانتهاء.

وكان محمود بنتايك تقدم بإنذار لنادي الزمالك تمهيدا لفسخ عقده بسبب عدم الانتظام في دفع مستحقاته المتأخرة.

