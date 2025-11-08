مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.
مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام ضد مانشستر يونايتد - في تمام الساعة 2:30 ظهرًا - وتُنقل على قناة بي إن سبورت 1.
إيفرتون ضد وفولهام - الساعة 5:00 مساءً- على قناة بي إن سبورت 1،
وست هام ضد وبيرنلي - الساعة 5:00 مساءً- على قناة بي إن سبورت 2.
سندرلاند ضد وآرسنال - الساعة 7:30 مساءً، - وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1.
تشيلسي ضد ولفارهامبتون الساعة 10:00 مساءً - وتُنقل على قناة بي إن سبورت 1.
مواعيد الدوري الإسباني
إلتشي ضد ريال سوسييداد - في تمام الساعة 10:00 مساءً - وتُنقل على قناة beIN Sports Mena 3.
جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس - في تمام الساعة 3:00 ظهرًا - قناة beIN Sports Mena 3.
إشبيلية ضد أوساسونا،. وفي تمام الساعة 5:15 مساءً - وتُنقل المباراة أيضًا على قناة beIN Sports Mena 3.
أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي - في تمام الساعة 7:30 مساءً - وتُنقل على قناة beIN Sports Mena 2.
مواعيد الدوري الإيطالي
كومو ضد كالياري - الساعة 4:00 عصرًا
ليتشي ضد فيرونا - الساعة 4:00 عصرًا
يوفنتوس وتورينو في تمام الساعة 7:00 مساءً على منصة شاشا.
بارما وميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً على منصة شاشا.
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
نيوم ضد النصر في تمام الساعة 3:50 عصرًا.
الشباب ضد الاتفاق في تمام الساعة 4:45 مساءً.
الاتحاد ضد الأهلي في تمام الساعة 7:30 مساءً.
وجميع مباريات دوري روشن السعودي تُنقل على قناة Thmanyah TV.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا ضد بريست في تمام الساعة 6:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 4.
لو هافر ضد نانت في تمام الساعة 8:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 3.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد هايدينهايم - الساعة 4:30
هامبورج ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 4:30
هوفينهايم ضد لايبزيج- الساعة 4:30
أونيون برلين ضد بايرن ميونخ - الساعة 4:30
وجميع هذه المباريات تُنقل على منصة SHAHID.
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد كولن في تمام الساعة 7:30 مساءً.
