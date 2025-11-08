مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.

مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - في تمام الساعة 2:30 ظهرًا - وتُنقل على قناة بي إن سبورت 1.

إيفرتون ضد وفولهام - الساعة 5:00 مساءً- على قناة بي إن سبورت 1،

وست هام ضد وبيرنلي - الساعة 5:00 مساءً- على قناة بي إن سبورت 2.

سندرلاند ضد وآرسنال - الساعة 7:30 مساءً، - وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1.

تشيلسي ضد ولفارهامبتون الساعة 10:00 مساءً - وتُنقل على قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد الدوري الإسباني

إلتشي ضد ريال سوسييداد - في تمام الساعة 10:00 مساءً - وتُنقل على قناة beIN Sports Mena 3.

جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس - في تمام الساعة 3:00 ظهرًا - قناة beIN Sports Mena 3.

إشبيلية ضد أوساسونا،. وفي تمام الساعة 5:15 مساءً - وتُنقل المباراة أيضًا على قناة beIN Sports Mena 3.

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي - في تمام الساعة 7:30 مساءً - وتُنقل على قناة beIN Sports Mena 2.

مواعيد الدوري الإيطالي

كومو ضد كالياري - الساعة 4:00 عصرًا

ليتشي ضد فيرونا - الساعة 4:00 عصرًا

يوفنتوس وتورينو في تمام الساعة 7:00 مساءً على منصة شاشا.

بارما وميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً على منصة شاشا.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

نيوم ضد النصر في تمام الساعة 3:50 عصرًا.

الشباب ضد الاتفاق في تمام الساعة 4:45 مساءً.

الاتحاد ضد الأهلي في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وجميع مباريات دوري روشن السعودي تُنقل على قناة Thmanyah TV.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد بريست في تمام الساعة 6:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 4.

لو هافر ضد نانت في تمام الساعة 8:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد هايدينهايم - الساعة 4:30

هامبورج ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 4:30

هوفينهايم ضد لايبزيج- الساعة 4:30

أونيون برلين ضد بايرن ميونخ - الساعة 4:30

وجميع هذه المباريات تُنقل على منصة SHAHID.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد كولن في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.