عايز يخطفها من ترامب، أوربان يبدي إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض ويقدم لها عرضا (فيديو)

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، وعرض عليها الانضمام إلى فريقه في بودابست.



وردت ليفيت على العرض بشكرها لـ"لطفه"، مؤكدة في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت، تمسكها بمنصبها في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس ترامب.

بدوره، أعرب أوربان عن أسفه للرد عبر المنصة ذاتها، قائلًا: "يؤسفني سماع ذلك، لكنني أتفهم الأمر.. استمر في العمل الممتاز!".

وجاء إعجاب أوربان بليفيت بعد مشاهدته لها أثناء مؤتمر صحفي حيث دافعَت بحماسة عن سياسات ترامب الاقتصادية، ملقية باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في ارتفاع الأسعار، ومتهمة وسائل الإعلام بتجاهل هذه الحقائق.

After @PressSec COOKED the Fake News over their false claims about affordability, @PM_ViktorOrban asked @POTUS if he could hire her.



"Please don't leave us Karoline." 😂 pic.twitter.com/DcdNw3NElz — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 7, 2025

ويظهر ترامب خلال المؤتمر وهو يبحث عن متحدثته لتجيب على بعض أسئلة الصحفيين حول ارتفاع الأسعار في البلاد، إلا أنها لم تكن حاضرة في المكتب، فعلق مازحا: "أين كارولين؟ لقد تخلت عنا… تخلت عني.. نجمتنا العظيمة تركتنا".

