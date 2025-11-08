السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

قبل مواجهة إنجلترا، ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل في مونديال الناشئين بقطر؟

كأس العالم للناشئين، نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الحفاظ على صدارة مجموعته في مونديال الناشئين بقطر، بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث حقق الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل مع نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويتصدر منتخب مصر للناشئين المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا الذي يشاركه الصدارة بنفس الرصيد من النقاط. 

ثلاث فرص أمام منتخب مصر لبلوغ دور الـ32

بتعادل منتخب مصر أمس الجمعة مع منتخب فنزويلا، عزز الفراعنة فرصهم في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يلتقي نظيره منتخب إنجلترا في ختام دور المجموعات، وهو اللقاء الذي يدخله منتخبنا الوطني للناشئين بفرصتين للتأهل المباشر، الفرصة الأولى تحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي أو التعادل على أقل تقدير، لضمان الصعود ضمن المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة الخامسة.

وفي حال الخسارة أمام انجلترا، ستبقى آمال منتخب مصر قائمة في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. 

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا 

ودخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام فنزويلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة 

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

