موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، موجة من الطقس السيئ، حيث سقطت أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بهبات من الرياح.

تحذيرات من موجة الطقس

وكانت محافظة الإسماعيلية حذرت المواطنين من موجة الطقس السيئ، حيث طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة، والالتزام بالسرعة القانونية المحددة، وكذا ركن السيارات والمركبات في أماكن بعيدة عن شرفات المنازل القديمة والأشجار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بدأت فى الساعات المتأخرة من منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

اضطراب بملاحة البحر المتوسط وتحذير من سرعة الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ"العلمين، الاسكندرية، مطروح البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 الي 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة وذلك من الساعة الثانية صباحا وحتى الثامنة مساء.

