تغيير الفريق بالكامل، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

أمم إفريقيا 2025، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أنجولا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويشهد تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا تغييرات في الجملة، بعد قرار الجهاز الفني إراحة الأحد عشر لاعبا الذين خاضوا مواجهتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة دور ال16 في الكان.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

يدخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من:

مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة ببطولة أمم افريقيا مساء اليوم الإثنين 29 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم افريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

