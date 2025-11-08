حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه الأكبر

18 حجم الخط

أعلن الفنان حميد الشاعري، قبل قليل، وفاة شقيقه الأكبر عبد القادر.

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري

وقال “الشاعري” على “فيس بوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء والدوام لله.. وفاة شقيقي الأكبر عبد القادر.. اللهم اجعله من أهل الفردوس”.



وبادر معجبو الفنان حميد الشاعري، بتقديم التعازي عبر التعليقات والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.