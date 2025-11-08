السبت 08 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه الأكبر

حميد الشاعري، فيتو
أعلن الفنان حميد الشاعري، قبل قليل، وفاة شقيقه الأكبر عبد القادر.

 

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري

وقال “الشاعري” على “فيس بوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء والدوام لله.. وفاة شقيقي الأكبر عبد القادر.. اللهم اجعله من أهل الفردوس”.


وبادر معجبو الفنان حميد الشاعري، بتقديم التعازي عبر التعليقات والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

