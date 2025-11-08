شو إعلامي، إسرائيل تعلق على مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو وكاتس

18 حجم الخط

علقت إسرائيل، الجمعة، على قرار تركيا بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب إبادة، معتبرة القرار "خدعة دعائية".

وكان القضاء التركي قد أصدر مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، في مقدمتهم نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على "إكس" معلقًا على القرار: "ترفض إسرائيل بشدة، بازدراء، الخدعة الإعلامية الأخيرة التي قام بها أردوغان"، في إشارة لرئيس تركيا.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء التركي 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إبادة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.



