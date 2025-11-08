بعد طوفان الزائرين، هيئة المتحف المصري الكبير تقصر بيع تذاكر الدخول أيام العطلات على الموقع الرسمي

السبت 08 نوفمبر 2025
قررت هيئة المتحف المصري الكبير، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة اليوم السبت، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط.

 

زيارات المتحف المصري الكبير

يأتي ذلك في ضوء الإقبال الكبير من الزائرين على المتحف المصري الكبير ووصول أعداد الزيارة آمس الجمعة، إلى أكثر من السعة التشغيلية الكاملة المقررة للمتحف، مما استدعى إيقاف بيع التذاكر.

ووفقًا للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معًا طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

خطة تنظيم الزيارات بالمتحف المصري الكبير 

وأكدت الإدارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.

 

استقبال الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وأضافت أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها في مواعيدهم المحددة دون أي تغيير.

كما أعربت الإدارة عن شكرها وتقديرها لجميع الزائرين على تفهمهم وتعاونهم، مشيدة بالحماس والإقبال الكبير الذي يعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أهم الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

