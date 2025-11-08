لن تغادروا واشنطن، ترامب يطالب "الشيوخ" بإنهاء الإغلاق الحكومي فورا

18 حجم الخط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحًا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمال أمريكا".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين وإنهاء سياسة التعطيل، وفتح بلادنا على الفور، وتمرير تشريعات عظيمة تتسم بالحس السليم".



