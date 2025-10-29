أخبار مصر: تطور جديد في جريمة أطفال فيصل، هروب قرود مختبرات مصابة بكورونا يرعب أمريكا، إسرائيل تستأنف قصف غزة وترامب يعلق

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي يشارك اليوم بافتتاح مؤتمر الإنتوساي بشرم الشيخ ويشهد تسلم مصر الرئاسة

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ.

مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)

هربت قرود مختبرات مصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي وفيروس كورونا بعد حادث تحطم الشاحنة التي كانت تقلهم على الطريق السريع 59 في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

تشغيل قطارات استثنائية بخطوط كفر الشيخ بمناسبة الاحتفالات بمولد إبراهيم الدسوقي

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن حركة القطارات على خطوط دسوق بكفر الشيخ ستشهد استعدادات خاصة غدا الخميس 30 أكتوبر وبعد غد الجمعة بمناسبة احتفالات أهالي دسوق بمولد إبراهيم الدسوقي.

جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية

تصدر المتحف المصري الكبير اهتمام أبرز الصحف ووسائل الإعلام العالمية، التي أشادت بعظمة المشروع وفرادته كأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. يأتي هذا الإشادة تأكيدًا على مكانة مصر الحضارية والتاريخية الممتدة لآلاف السنين، ويضع المتحف في مصاف الوجهات الثقافية والسياحية الأبرز عالميًا.

ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأربعاء، انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في موقعين مختلفين وسط وجنوب قطاع غزة.

التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

تحفظت الجهات المختصة، على كاميرات المراقبة الموجودة بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني لتفريغها وتحديد وقت دخول والدة أطفال جريمة اللبيني ضحية صاحب محل أدوات بيطرية بالهرم، الذي قام بقتلها وأطفالها الثلاثة.

حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)

خلال عرض برنامج الكرة مع فايق في حلقة أمس الثلاثاء وعلى الهواء مباشرة، تواصل حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بأسرة البرنامج وطلب عمل مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وعلى الفور تمت الاستجابة لطلب حلمي طولان.

بسبب القيل والقال وفضح الأسرار، ماذا فعلت زوجة ماكرون في مظهرها لتغيير نظرية أنها رجل

قالت ابنة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، مانويب ماكرون، إن والدتها اضطرت إلى تغيير مظهرها وملابسها وتدهورت صحتها بسبب القيل والقال ونشر الفضائح الكاذبة التي تزعم أنها رجل.

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

اليوم، الحكم على التيك توكر علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على التيك توكر علياء قمرون، وذلك في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات مع أفغانستان في التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية شعبها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 عددًا من المباريات القوية في الدوري المصري والدوريات الأوربية الكبرى، يعد أهمها لقاء الأهلي ضد بتروجيت.

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعات 2025

تحسم لجنة السياسة الفيدرالية في الفيدرالي الامريكى، اليوم الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعاتها خلال 2025، وسط حالة من الترقب تسيطر على الأسواق العالمية.

كان عليهم أن يردوا، ترامب يعلق على استئناف إسرائيل قصف غزة ومصير اتفاق وقف إطلاق النار

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"انتقامية" بعد مقتل جندي إسرائيلي، قائلًا إن إسرائيل كان ينبغي عليها أن ترد.

اليوم، الحكم على "طفل المرور" وآخرين بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول

تصدر محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، الحكم على طفل المرور، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب وإصابته.

محمد سامي: أجري رزق من ربنا وخطأي الأكبر في مسيرتي أني اشتغلت مخرج على طول (فيديو)

أكد المخرج محمد سامي، أنه كان يتمنى أن يعمل مع المخرج طارق العريان مساعد مخرج في بدايته ولكنه لم يحقق ذلك، مشيرا إلى أن حلمه في البداية أن يخرج أفلام كارتون عن الحيوانات.

في ساعات معدودة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 63 شهيدا وعشرات المصابين

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 63 شهيدًا وجرح العشرات، منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس.

اليوم، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

بشكل عاجل، سحب دواء شائع لمنع الحمل من أمريكا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب نحو 27 ألف عبوة من حبوب منع الحمل "فيوريل" (Viorele) من الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، بعد أن تبين فشل الدواء في تلبية معايير السلامة والفعالية.

أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

ينطلق اليوم الأربعاء عرض مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، وسط ترقب كبير من جمهوره بعد طرح البرومو الرسمي الذي كشف عن أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف غير المتوقعة.

