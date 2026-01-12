الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

أولمبيك ليون
أولمبيك ليون
18 حجم الخط

تأهل فريق أولمبيك ليون إلى دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا بعد الفوز على نظيره ليل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد ضمن منافسات الدور الـ 32 من البطولة. 

وسجل هدفي فريق أولمبيك ليون كل من أفونسو موريرا في الدقيقة الأولى من المباراة، وإندريك في الدقيقة 42، بينما جاء هدف ليل الوحيد عن طريق اللاعب ناثان نجوي في الدقيقة 28. 

تفاصيل مباراة نانت ضد نيس في كأس فرنسا 

نجح فريق نيس في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا، بعدما فاز على مضيفه نانت، بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في دور الـ32، والتي جرت مساء الأحد، على ملعب لا البوجوار.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة نانت ضد نيس بالتعادل 1-1، حيث سجل هدف نيس اللاعب سفيان ديوب في الدقيقة 25، وتعادل جيراسي في الدقيقة 52 لفريق نانت، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الضيوف.

غياب مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم عن مباراة نانت ضد نيس

بهذه النتيجة يودع فريق نانت منافسات كأس فرنسا مبكرا من دور الـ32، في ظل غياب مهاجمه مصطفى محمد عن اللقاء لتواجده مع بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الحالي.

بينما واصل فريق نيس مشواره في البطولة، رغم غياب المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق، بسبب استمراره في التأهيل والتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس فرنسا فرنسا ليل اولمبيك ليون إندريك

مواد متعلقة

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سيراميكا كليوباترا

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شاهد، فرحة لاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني أمام ريال مدريد

الإسماعيلي ينفي الشائعات حول مفاوضات مع جهة استثمارية

بعد تمسك توروب به، أرقام كوكا تحت قيادة الدنماركي

ads

الأكثر قراءة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية