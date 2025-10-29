اليوم، الحكم على "طفل المرور" وآخرين بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول

تصدر محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، الحكم على طفل المرور، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب وإصابته.

مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم

وكانت محكمة جنايات المقطم، قضت بمعاقبة "أحمد أبو المجد" والمعروف إعلاميًّا بـ"طفل المرور" بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة بعد تبين إيجابية عينة تحاليله التي أجريت في تحقيقات الاعتداء على طالب أمام مدرسة بالمقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اعتداء ـ"طفل المرور" على طالب بالمقطم، أن صديق المتهم هاتفه وأخبره أن شقيقته تعرضت للمضايقة على يد أحد الطلاب وطالبه بالحضور لمكان الواقعة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025، إنه تحرك هو وصديقه "إبراهيم" بسيارته وتقابلا مع صديقهما "طوني"، وتوجهوا جميعًا إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم بدأ صديقه "طوني" بالاعتداء على الطلاب المتواجدين.

وتابع أنه عثر على عصا بيسبول في حقيبة السيارة فقام هو الآخر بالاعتداء على الطلاب بالعصا، وأثناء ذلك ضرب المجني عليه "يوسف" على رأسه دون قصده، ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وتنقل بين عدة أماكن للفرار من الأجهزة الأمنية بمساعدة بعض أصدقائه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبطه في منزل جدته بمدينة نصر.



كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب، ونشبت المشاجرة بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.



وفي اليوم التالي، توجه أفراد الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.