الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

محمد سلام، فيتو
محمد سلام، فيتو

ينطلق اليوم الأربعاء عرض مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، وسط ترقب كبير من جمهوره بعد طرح البرومو الرسمي الذي كشف عن أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف غير المتوقعة.  

وتتوفر أول حلقتين من مسلسل كارثة طبيعية عبر منصة Watch It في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

محمد سلام في مسلسل كارثة طبيعية

وجاء الإعلان عن المسلسل وطرح البوستر الرسمي الخاص به بعد ظهور الفنان محمد سلام  في حفل "مصر وطن السلام" الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد سلام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عرض المسلسل قريبا ضمن إنتاجات منصة Watch It قائلا: "المسلسل اللي الكل بيسأل عليه كارثة طبيعية من انتاجات واتش ات الأصلية يعرض قريبا".

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد سلام جهاد حسام الدين كارثة طبيعية مسلسل كارثة طبيعية محمد سلام

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر

مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة 2 على قناة MBC4

قبل أيام من عرضه، منصة "يانجو بلاي" تروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

طرح إعلان تشويقي لمسلسل سنجل ماذر فاذر (فيديو)

الأكثر قراءة

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

أخبار مصر: تطور جديد في جريمة أطفال فيصل، هروب قرود مختبرات مصابة بكورونا يرعب أمريكا، إسرائيل تستأنف قصف غزة وترامب يعلق

برنامجي فوق سن الـ 18 ودخلي بالدولار، أبرز اعترفات البلوجر محمد عبد العاطي بعد إحالته للجنايات

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية