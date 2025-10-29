حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)

حلمي طولان، خلال عرض برنامج الكرة مع فايق في حلقة أمس الثلاثاء وعلى الهواء مباشرة، تواصل حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بأسرة البرنامج وطلب عمل مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وعلى الفور تمت الاستجابة لطلب حلمي طولان.

فتح إستاد القاهرة أمام منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وفي بداية حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق، أكد حلمي طولان أنه طلب المداخلة من أجل توجيه عميق شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد أن قام الأخير بالتواصل معه هاتفيًّا وإبلاغه أن كل طلبات منتخب مصر المشارك في كأس العرب وجهازه الفني سيتم تلبيتها على وجه السرعة.

وأكد طولان خلال مداخلته، أن وزير الشباب والرياضة، أصدر قرار بفتح استاد القاهرة وكل ملاعبه الفرعية لتصبح تحت تصرف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان وتوفير كل ما يحتاجه الفريق، وهو ما ترك أثرًا طيبًا داخل أسرة منتخب مصر.

طولان يشكر هاني أبو ريدة

وحرص حلمي طولان أيضًا على توجيه الشكر الكبير إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن أبو ريدة قرر تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب على مسؤوليته الشخصية، بعد أن كان هناك الكثير من الأصوات التي ترفض هذه الخطوة وتصر على الاعتذار عن المشاركة في كأس العرب.

وتابع حلمي طولان، هاني أبو ريدة لم يدخر أي جهد من أجل دعم منتخب مصر، وإعداده بالشكل اللائق حتى يظهر بشكل قوي في كأس العرب، فقام بتوفير كل احتياجات الجهاز الفني من معسكرات ومباريات ودية وكل إحتياجات الفريق، فكان من الواجب تقديم الشكر له.

