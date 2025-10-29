أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

كأس خادم الحرمين، يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتم سحب القرعة في تمام الثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت أبوظبي.

وأكمل نادي الاتحاد السعودي عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الملك بفوزه المثير على النصر 2-1، مساء أمس الثلاثاء، رغم النقص العددي منذ الدقيقة الـ59 بعد طرد مدافعه أحمد الجليدان.



ولحق "العميد" بأندية “الخليج والفتح والخلود والأهلي والقادسية والشباب والهلال” بربع نهائي المسابقة.

وتمثل بطولة كأس الملك "أغلى الكؤوس"، التي يحمل الاتحاد لقبها، أهمية كبيرة لدى الأندية والجماهير في السعودية، ويمثل الفوز بهذا اللقب شرفًا كبيرًا لجميع الأندية.

ومنذ نسخة 2024-2025 تغير النظام البطولة بحيث تجرى قرعة قبل كل دور من مسابقة كأس الملك، ما زاد من إثارة المنافسة.



وتحتضن استوديوهات "ثمانية" بالرياض، الناقل الحصري للمسابقات السعودية، مراسم سحب القرعة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية والقاهرة، بحضور رئيس وأعضاء لجنة المسابقات باتحاد الكرة وممثلي الأندية المتأهلة.



