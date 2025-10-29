الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تشغيل قطارات استثنائية بخطوط كفر الشيخ بمناسبة الاحتفالات بمولد إبراهيم الدسوقي

قطار، فيتو
قطار، فيتو

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن حركة القطارات على خطوط دسوق بكفر الشيخ ستشهد استعدادات خاصة  غدا الخميس 30 أكتوبر وبعد غد الجمعة بمناسبة احتفالات أهالي دسوق بمولد إبراهيم الدسوقي.


 تلبية احتياجات جمهور الركاب

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و31 أكتوبر 2025  كالتالي:

 

قطار رقم  ( 465 / 466  ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس.

قطار رقم ( 632 / 633 )  تحيا مصر  دسوق / البصيلى  والعكس طبقًا لجداولها الحالية  . 


وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.

الجريدة الرسمية