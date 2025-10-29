مدبولي يشارك اليوم بافتتاح مؤتمر الإنتوساي بشرم الشيخ ويشهد تسلم مصر الرئاسة

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ.

وكان رئيس الوزراء قد غادر إلى المدينة مساء أمس للمشاركة في هذا الحدث الهام.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد حضورًا دوليًا رفيع المستوى، ضم فيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي) ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم، مما يجعله محفلًا دوليًا بارزًا لتبادل الخبرات والرؤى في مجال الرقابة المالية والمحاسبية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

يعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسساتها الرقابية في المحافل العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي ودولي للخبرة في هذا المجال الحيوي.

وعلى هامش المؤتمر، تعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة، وهو ما يمثل اعترافًا دوليًا بقدرات مصر وخبراتها في مجال الرقابة الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.