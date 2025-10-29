كان عليهم أن يردوا، ترامب يعلق على استئناف إسرائيل قصف غزة ومصير اتفاق وقف إطلاق النار

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"انتقامية" بعد مقتل جندي إسرائيلي، قائلًا إن إسرائيل كان ينبغي عليها أن ترد.

وأضاف ترامب ردًا على سؤال بشأن ضربات إسرائيل على غزة: "سمعت بذلك منذ قليل (….) لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا. فانتقمت إسرائيل، وكان يجب عليهم الرد. عندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد".

وأجاب على سؤال بشأن إذا ما كان قلِقًا بشأن تعرض وقف إطلاق النار للخطر، قائلًا: "لا، عليك أن تفهم أن حماس جزء صغير جدًا من مسألة السلام في الشرق الأوسط، ويجب عليهم أن يتصرفوا بشكل جيد (...) إذا كانوا جيدين فسيكونون سعداء، وإذا لم يكونوا جيدين فسيتم القضاء عليهم".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكدت حركة "حماس" التزامها باتفاق إنهاء حرب غزة، وقالت إنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ مساء الثلاثاء إلى 42 فلسطينيا، وفق مصادر طبية في مستشفيات القطاع.

