الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كان عليهم أن يردوا، ترامب يعلق على استئناف إسرائيل قصف غزة ومصير اتفاق وقف إطلاق النار

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"انتقامية" بعد مقتل جندي إسرائيلي، قائلًا إن إسرائيل كان ينبغي عليها أن ترد.

وأضاف ترامب ردًا على سؤال بشأن ضربات إسرائيل على غزة: "سمعت بذلك منذ قليل (….) لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا. فانتقمت إسرائيل، وكان يجب عليهم الرد. عندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد".

وأجاب على سؤال بشأن إذا ما كان قلِقًا بشأن تعرض وقف إطلاق النار للخطر، قائلًا: "لا، عليك أن تفهم أن حماس جزء صغير جدًا من مسألة السلام في الشرق الأوسط، ويجب عليهم أن يتصرفوا بشكل جيد (...) إذا كانوا جيدين فسيكونون سعداء، وإذا لم يكونوا جيدين فسيتم القضاء عليهم".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكدت حركة "حماس" التزامها باتفاق إنهاء حرب غزة، وقالت إنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ مساء الثلاثاء إلى 42 فلسطينيا، وفق مصادر طبية في مستشفيات القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة مقتل جندي إسرائيلي حماس السلام في الشرق الأوسط حركة حماس مدينة رفح

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

ضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و340 متهما بقضايا مخدرات

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع النشادر المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ننشر جدول امتحانات الميدتيرم بكلية التجارة جامعة القاهرة

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025 (تفاصيل)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads