فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات مع أفغانستان في التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية شعبها.



وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي "استمر الجانب الأفغاني في الانحراف عن القضية الأساسية، متهربا من النقطة الرئيسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار".

وأضاف أنه "بدلا من قبول أي مسؤولية، لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل. وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي".

وفي حين تُصدر أفغانستان أي تعليق بعد على بيان الوزير الباكستاني، قالت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة لوكالة "رويترز" في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في الدوحة في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات التي توسطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول.

كما ألقى كل منهما باللوم على الآخر في الفشل، في ضربة للسلام بالمنطقة بعد الاشتباكات الدامية.

هجمات وغارات

يذكر أن الاشتباكات كانت بدأت بأكتوبر بعد غارات جوية باكستانية هذا الشهر على العاصمة الأفغانية كابول، من بين مواقع أخرى، مستهدفة زعيم طالبان الباكستانية.

وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.

