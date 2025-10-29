بسبب القيل والقال وفضح الأسرار، ماذا فعلت زوجة ماكرون في مظهرها لتغيير نظرية أنها رجل

قالت ابنة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، مانويب ماكرون، إن والدتها اضطرت إلى تغيير مظهرها وملابسها وتدهورت صحتها بسبب القيل والقال ونشر الفضائح الكاذبة التي تزعم أنها رجل.

الميول الجنسية لزوجة ماكرون

وأوضحت الابنة الصغرى لبريجيت، تييفين أوزيير (41 عامًا)، في اليوم الثاني من جلسات محاكمة عشرة متهمين بنشر شائعات عن السيدة الفرنسية الأولى وميولها الجنسية، أن والدتها أصبحت حذرة جدا في "حركاتها" و"ملابسها" منذ بدء تداول تلك المزاعم، لأنها "تعلم أن صورتها يمكن أن تُلتقط وتُحرّف"، بحسب ما نقلته صحيفة "Ouest France" الفرنسية.

وأضافت أوزيير: "لا يمكنها تجاهل الفظائع التي تُقال عنها. إنها تتعرض باستمرار للهجوم، مشيرة إلى أن أحفاد بريجيت أصبحوا على علم بتلك الشائعات المؤذية.

وقالت أوزيير، وهي ابنة بريجيت (72 عاما) من زوجها الأول أندريه لوي أوزيير، الذي تركته من أجل تلميذها سابقًا إيمانويل ماكرون (47 عاما) في عام 2006: "كان من المهم التواجد هنا اليوم للتعبير عن هذا الضرر. أردت أن أنقل كيف كانت حياتها منذ أن عانت من هذه الكراهية". وتحدثت عن "تغير وتدهور في صحة والدتها" في السنوات الأخيرة في أعقاب القيل والقال وفضح الأسرار.

ويواجه المتهمون العشرة — ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاما — عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين إذا ثبتت إدانتهم بنشر "عدد كبير من التعليقات الخبيثة" على الإنترنت بشأن هوية السيدة الأولى وجنسها.

كما يُزعم أن المتهمين وصفوا فارق السن البالغ 25 عامًا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بأنه "بيدوفيليا"، إذ التقى ماكرون بزوجته المستقبلية عندما كان في الخامسة عشرة من عمره.

وينفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، مبررين منشوراتهم بأنها "نكات" تدخل في نطاق حرية التعبير. ومن غير المتوقع أن تمثل السيدة الأولى في المحكمة كجزء من المحاكمة.

بدأ الزوجان ماكرون الإجراءات الجنائية قبل عامين ردا على الادعاءات المتكررة عبر الإنترنت بأنها وُلدت باسم جان ميشيل ترونيو (Jean-Michel Trogneux)، وخضعت لعملية تغيير للجنس قبل المشاركة في مؤامرة مزعومة لإغواء الرئيس المستقبلي.

في الواقع، ترونيو هو الشقيق الأكبر المنعزل للسيدة الأولى، والذي ادعت أوزيير أنها رأته في وقت سابق من هذا العام. وقالت: "لقد رأيت عمي قبل بضعة أشهر؛ إنه في حالة جيدة".

وتأتي هذه المحاكمة الأخيرة بشأن التنمر الإلكتروني بعد ثلاثة أشهر فقط من رفع الزوجين ماكرون دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المدونة المحافظة كانداس أوينز، التي قدمت ادعاءات مماثلة حول كون بريجيت متحولة جنسيًا. وقد شارك العديد من المتهمين منشورات أوينز عبر الإنترنت.

ويخطط محامي الزوجين في الولايات المتحدة لتقديم أدلة وصور "علمية" تثبت أن بريجيت ليست متحولة جنسيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.