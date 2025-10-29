محمد سامي: أجري رزق من ربنا وخطأي الأكبر في مسيرتي أني اشتغلت مخرج على طول (فيديو)

أكد المخرج محمد سامي، أنه كان يتمنى أن يعمل مع المخرج طارق العريان مساعد مخرج في بدايته ولكنه لم يحقق ذلك، مشيرا إلى أن حلمه في البداية أن يخرج أفلام كارتون عن الحيوانات.

وأوضح “سامي” خلال لقائه مع لميس الحديدي: "موضوع الأجر والرزق دا بتاع ربنا، وبالنسة للجدل أنت في بداية حياتك بتصرح بعض التصريحات ممكن تكون أثارت حفيظة الجمهور بعد كده ما بيعرفش يخرج براها من فكرة الجدل".

وعن بداياته المهنية، قال: لم أعمل يومًا مساعد مخرج قبل دخولي المجال، وأعتبر هذا الخطأ الأكبر في مسيرتي، لأنني تعلمت وأنا مخرج وليس مساعدًا.

وأضاف: كنت أحلم بصناعة أفلام كرتونية عن الحيوانات، وكنت أتمنى العمل مع المخرج طارق العريان كمساعد، لكن حين بدأ مشاريع جديدة كنت قد أصبحت مخرجًا بالفعل.

وأضاف: "وأنا صغير كنت مبسوط أني ما اشتغلتش مساعد مخرج لكن لما كبرت شوية اكتشفت أنها كل مشكلتي لأني اتعلمت وأنا مخرج مش مساعد مخرج فبالتالي ما اتعملتش وأنا مساعد مخرج إزاي أتفادى المشكلة ولا الحكمة لو كنت دخلت مساعد مخرج كنت هكون أكثر حكمة في حل المشاكل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.