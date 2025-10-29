الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم الأربعاء،
طقس اليوم الأربعاء، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد: طقس ربيعي لطيف ينتظر المواطنين غدًا السبت

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، وعلى  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

