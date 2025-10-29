الأربعاء 29 أكتوبر 2025
بشكل عاجل، سحب دواء شائع لمنع الحمل من أمريكا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب نحو 27 ألف عبوة من حبوب منع الحمل "فيوريل" (Viorele) من الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، بعد أن تبين فشل الدواء في تلبية معايير السلامة والفعالية.

 

احتمال احتواء الدواء على مواد كيميائية غير مقصودة

وجاء السحب، الذي صنفته الإدارة ضمن المستوى الثاني من المخاطر، عقب قرار شركة "جلينمارك" للأدوية بسحب المنتج طوعًا، بسبب عدم استيفاء مواصفات الشوائب والتحلل، ما يعني احتمال احتواء الدواء على مواد كيميائية غير مقصودة، أو تعرضه للتحلل بما يؤثر على جودته وفعاليته.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن عمليات السحب من الفئة الثانية تُشير إلى أن الدواء "قد يُسبب آثارًا صحية سلبية مؤقتة أو قابلة للعكس طبيًا"، مع استبعاد احتمال حدوث مضاعفات خطرة على نطاق واسع.

 

ويشمل الاستدعاء 26,928 عبوة من الدواء، وهي حبوب مركبة تحتوي على ديسوجيستريل وإيثينيل إستراديول بتركيزات 0.15 ملغ / 0.02 ملغ، إضافةً إلى أقراص إيثينيل إستراديول 0.01 ملج، موزعة في ثلاث شرائط تحتوي كل منها على 28 قرصًا.

اجتماع موسع بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء لمناقشة تطبيق منظومة التتبع الدوائي

هيئة الدواء تبحث مع نقابة أطباء الأسنان سبل دعم وتطوير المنظومة

وأكدت الإدارة أن الاستدعاء لا يزال جاريًا، داعيةً المستخدمين إلى عدم تناول العبوات المتأثرة والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية أو الصيدليات للحصول على بدائل آمنة.

الجريدة الرسمية