مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 عددًا من المباريات القوية في الدوري المصري والدوريات الأوربية الكبرى، يعد أهمها لقاء الأهلي ضد بتروجيت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجيت ضد الأهلي - الساعة 8 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد أودينيزي - الساعة 8:30 مساء - قناة Starz Play App

كومو ضد هيلاس فيرونا - الساعة 8:30 مساء - قناة Starz Play App

روما ضد بارما - الساعة 8:30 مساء - قناة Starz Play App

جنوى ضد كريمونيسي - الساعة 10:45 مساء - قناة Starz Play App

إنتر ميلان ضد فيورنتينا - الساعة 10:45 مساء - قناة Starz Play App

بولونيا ضد تورينو - الساعة 10:45 مساء - قناة Starz Play App

إنتر ميلان، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ميتز ضد لانس - الساعة 9 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

لوهافر ضد بريست - الساعة 9 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

لوريان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساء - بي إن سبورت 1HD

نيس ضد ليل - الساعة 9 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

نادي باريس ضد ليون - الساعة 23:05 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

مارسيليا ضد أنجيه - الساعة 11:05 مساء - قناة بى ان سبورت اكسترا 1

ستراسبورج ضد أوكسير - الساعة 11:05 مساء - قناة بى ان سبورت اكسترا 3

نانت ضد موناكو - الساعة 11:05 مساء - قناة بى ان سبورت اكسترا 2

تولوز ضد رين - الساعة 11:05 مساء - قناة بى ان سبورت اكسترا 4

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

وولفرهامبتون ضد تشيلسي - الساعة 10:45 مساء - قناة بى ان سبورت 7 HD

سوازي سيتي ضد مانشستر سيتي - الساعة 10:45 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD

ليفربول ضد كريستال بالاس - الساعة 10:45 مساء - قناة بى ان سبورت انجليش 1

أرسنال ضد برايتون - الساعة 10:45 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد توتنهام - الساعة 11 مساءا - قناة بى ان سبورت 9 HD

