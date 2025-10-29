مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)

هربت قرود مختبرات مصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي وفيروس كورونا بعد حادث تحطم الشاحنة التي كانت تقلهم على الطريق السريع 59 في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، كانت الشاحنة تنقل قرودا من نوع الريسوس تابعة لجامعة تولين في نيو أورلينز.

A truck hauling lab monkeys carrying hepatitis and COVID from Tulane University crashed on a Mississippi highway, triggering a manhunt for the escaped primates, according to WTVA pic.twitter.com/wgoYbkn4jn October 29, 2025

وأشارت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر إلى أن هذه القرود تحمل أمراضا متعددة تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس كوفيد-19، مما يشكل خطرا صحيا محتملا على البشر.

ونبهت الشرطة إلى أن وزن القرد الواحد يصل إلى حوالي 40 رطلًا، وأنه يتميز بسلوك عدواني تجاه البشر، ويتطلب التعامل معه استخدام معدات الوقاية الشخصية.

من جهة أخرى، قدم متحدث من جامعة تولين رواية مختلفة، حيث أوضح أندرو ياون أن الرئيسيات غير البشرية في مركز تولين الوطني للبحوث الطبية الحيوية يتم توفيرها لمؤسسات بحثية أخرى بهدف دعم الاكتشاف العلمي.

وأكد أن القرود المعنية تتبع كيانا آخر وأنها غير معدية. وأضاف أن الجامعة تتعاون مع السلطات المحلية وسترسل فريقا من خبراء رعاية الحيوانات لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وبحلول نهاية أمس الثلاثاء، أفاد مسؤولون شرطيون محليون بأنه تم التخلص من جميع القرود الهاربة ما عدا قرد واحد لا يزال طليقا، حيث تواصل فرق البحث جهودها للعثور عليه.

