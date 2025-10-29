التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

تحفظت الجهات المختصة، على كاميرات المراقبة الموجودة بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني لتفريغها وتحديد وقت دخول والدة أطفال جريمة اللبيني ضحية صاحب محل أدوات بيطرية بالهرم، الذي قام بقتلها وأطفالها الثلاثة.

كما تم التحفظ على التقارير الطبية عن سبب وفاتها، لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من حقيقة الأقوال التي أدلى بها المتهم خاصة بعد اعترافه بقتلها بسم وأنه حملها وقام بنقلها إلى مستشفى القصر العيني، وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربًا.

وواصلت النيابة المختصة تحقيقاتها في قتل صاحب محل أدوية طبية لسيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم.

واستعلمت النيابة من مستشفى قصر العيني عن دخول حالة المجني عليها إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء كما قال المتهم في اعترافاته أنه اصطحبها بعد تناولها العصير المسمم إلى المستشفى وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.