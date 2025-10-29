الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

التحفظ على كاميرات
التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني في واقعة الهرم، فيتو

تحفظت الجهات المختصة، على كاميرات المراقبة الموجودة بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني لتفريغها وتحديد وقت دخول والدة أطفال جريمة اللبيني ضحية صاحب محل أدوات بيطرية بالهرم، الذي قام بقتلها وأطفالها الثلاثة.

كما تم التحفظ على التقارير الطبية عن سبب وفاتها، لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من حقيقة الأقوال التي أدلى بها المتهم خاصة بعد اعترافه  بقتلها بسم وأنه حملها وقام بنقلها إلى مستشفى القصر العيني،  وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربًا.

وواصلت النيابة المختصة تحقيقاتها في قتل صاحب محل أدوية طبية لسيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم.

واستعلمت النيابة من مستشفى قصر العيني عن دخول حالة المجني عليها إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء كما قال المتهم في اعترافاته أنه اصطحبها بعد تناولها العصير المسمم إلى المستشفى وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربًا.

انتشال سيارة ملاكي سقطت من ترعة بالبدرشين ونجاة قائدها بأعجوبة

مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق بالطالبية

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

حبس متهمين بتجارة العملة بالسوق السوداء وتحقيق أرباح 60 مليون جنيه

جد ضحايا جريمة الهرم يبرئ المجني عليها: أم أحفادي كانت بتحفظهم القرآن

شروط استخراج شهادة الوفاة للمرة الثانية إلكترونيا

ضبط 1095 مخالفة تجاوز سرعات و102 مخالفة سير و60 دراجة نارية في حملة مرورية

حبس سائق إندرايف 4 أيام لاتهامه بالتعدي على فتاة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمستشفي القصر العيني بالهرم الهرم

الأكثر قراءة

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)

التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بيان عاجل من وزارة السياحة والآثار للرد على شائعات افتتاح المتحف المصري الكبير

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية