ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأربعاء، انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في موقعين مختلفين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها إنها “انتشلت جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث التي جرت في قطاع غزة”.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن جثة أميرام كوبر، تم انتشالها من نفق في خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين تم انتشال جثة ساهر باروخ، من تحت أنقاض منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت حركة حماس تجري عمليات بحث في أربع مواقع مختلفة من قطاع غزة، بمشاركة فرق تابعة للجنة المصرية بعد سماح إسرائيل بإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لتسريع وتيرة عمليات البحث عن جثث الرهائن.

وعلى وقع اتهام إسرائيل لحماس بالتباطؤ في في تسليم جثث الرهائن بحوزتها، وهجوم منسوب للحركة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح اندلعت موجة تصعيد جديدة في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل خلالها غارات جنوب ووسط وشمال القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق، الثلاثاء، أنها لن تسلم جثث أحد الرهائن الذين انتشلتهم بسبب خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

