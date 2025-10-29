الأربعاء 29 أكتوبر 2025
في ساعات معدودة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 63 شهيدا وعشرات المصابين

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 63 شهيدًا وجرح العشرات، منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال بتنفيذ ضربات، كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته، لبحث خطوات إسرائيل في مواجهة ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".

في المقابل، قالت حركة حماس إن إسرائيل ترتكب "خروقات" للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة "ليس في خطر".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "حسبما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا. لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل".

وقال ترامب: "لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر. عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا".

كما قال نائبه جي دي فانس إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال قائما.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن فانس قوله: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تحدث بعض المناوشات هنا وهناك".

