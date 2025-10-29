الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعات 2025

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

تحسم لجنة السياسة الفيدرالية في الفيدرالي الامريكى، اليوم الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعاتها خلال 2025، وسط حالة من الترقب تسيطر على الأسواق العالمية.

 

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدة 

ويحظى اجتماع الفيدرالي الأمريكي بترقب كبير في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية لما له من تأثير في أسواق المال والسلع والذهب، وتسود العديد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

يدخل الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل ورؤيته للوضع الاقتصادي غير واضحة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي أدى إلى تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، في وضع غير مثالي لصناع السياسة المنقسمين حول المخاطر التي تستحق الأولوية.

ركز كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، في تصريحاتهم الأخيرة على أوضاع سوق العمل، حيث تراجع نمو الوظائف إلى متوسط شهري يبلغ 29 ألف وظيفة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط النمو الذي كان سائدًا قبل جائحة «كوفيد-19».

كما ظهرت مخاطر جديدة، من بينها إفصاحات مصرفين عن خسائر في القروض أثارت اضطرابًا في أسواق الأسهم، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يعرقل ما كان مسؤولو الفيدرالي يأملون أن يكون بداية لتوضح قواعد التجارة العالمية الجديدة.

 

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

وأظهر مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يليه خفض آخر في ديسمبر، وسط تباين في آراء الخبراء حول مستوى الفائدة بنهاية العام المقبل.

وقبل شهر، كان التوقع السائد بين الاقتصاديين يشير إلى خفض واحد فقط هذا العام، إلا أن التوقعات تغيرت بعد تحول في موقف صانعي السياسات في المجلس نحو مزيد من التيسير.

6.6 تريليون دولار تضع الفيدرالي الأمريكي أمام اختبار صعب ومخاوف من تكرار سيناريو سبتمبر 2019

توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع الفيدرالى الأمريكى خلال أيام

وبين ضغوط التضخم المرتفع نتيجة الرسوم الجمركية ومخاوف تباطؤ سوق العمل، بدا أن الفيدرالي أعطى الأولوية لأداء سوق العمل، مما دفعه إلى خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة منذ ديسمبر.

