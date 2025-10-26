أخبار الرياضة اليوم: ريال مدريد يحسم الكلاسيكو.. سيراميكا يتصدر الدوري.. ومفاجأة بشأن مشاركة "دونجا" مع الزمالك في كأس السوبر.. الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)
فاز فريق فاركو، على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)
فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.
تحت أنظار مرموش، مانشستر سيتي يتأخر أمام أستون فيلا في الشوط الأول
الدوري الإنجليزي، تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الأحد علي ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.
سيراميكا يفوز على كهرباء الإسماعيلية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي
فاز فريق سيراميكا كليوباترا على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد خلال لقائهما في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الإثيوبي.
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر
اتحاد الكرة، فجر مصدر داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمصير مشاركة نبيل عماد دونجا، مع الزمالك في منافسات كأس السوبر المصري، المقرر له خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا
أعلن اتحاد الكرة المصري عن إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر أمام نيجيريا، باستاد القاهرة ١٤ ديسمبر المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا.
هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد
كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، حقيقة ما تردد عن وجود شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار في عقد المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي ويطلب عدم إيقاف جراديشار
أرسل النادي الأهلي اليوم تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الأهلي و«إيجل نوار» البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال.
تطورات ملف تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي قررت حسم ملف تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق خلال الجلسة المنتظر عقدها مع اللاعب يوم الثلاثاء المقبل.
