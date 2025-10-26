الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي ويطلب عدم إيقاف جراديشار

أرسل النادي الأهلي اليوم تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الأهلي و«إيجل نوار» البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال.

جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار». وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي «أحمد رمضان بيكهام».. وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد، وطلب الأهلي في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

