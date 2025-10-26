تحت أنظار مرموش، مانشستر سيتي يتأخر أمام أستون فيلا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الأحد علي ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.

ونجح ماتي كاش من تسجيل الهدف الأول لصالح أستون فيلا في الدقيقة 19.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، حيث بدء جوارديولا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: سيلفا، فيل فودين، تيجاني ريندرز، اوسكار بوب، سلفيو

خط الهجوم: هالاند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل مان سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 12 نقطة حيث يحتل المركز الثاني عشر.

