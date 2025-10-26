الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

أعلن اتحاد الكرة المصري عن إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر أمام نيجيريا، باستاد القاهرة ١٤ ديسمبر المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب، قد طلب خوض ودية أمام منتخب تصنيف أول، وتم الاتفاق رسميا على مواجهة نيجيريا.

من جانب آخر كشفت الشركة المنظمة لـ دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، عن مواعيد مباريات المنتخبات الأربعة المشاركة فيها وهي مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات، وجاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين) 

منتخب أوزبكستان، فيتو
منتخب أوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلت بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

