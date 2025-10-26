الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والتي جمعتهما في كلاسيكو الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة 

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

 

مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة 

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ صالح فينيسيوس جونيور قبل أن يعود للفار ويلغيها.

وألغى الحكم هدفا لـ كيليان مبابي في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

وسجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ برشلونة بالدقيقة 38 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

 وفي الدقيقة 38 سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد.

وفي الدقيقة 54 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء بعد ما تصدى لها تشيزني ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 9+90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

الصورة

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

في خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق 5 نقاط، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر مباراتين.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام فاركو في الدوري الممتاز

برشلونة يبحث عن هدف التعادل أمام ريال مدريد بعد 75 دقيقة (صور)

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

الجريدة الرسمية