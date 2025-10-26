دي يونج يدافع عن لامين يامال: رد فعل لاعبي ريال مدريد مبالغ فيه

علق النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، على خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1) في الكلاسيكو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية عقب اللقاء: ما حدث بعد المباراة بين لاعبي الفريقين كان غير متوقع، خصوصا تجاه لامين يامال.

وأضاف:" لم أشاهد الموقف مباشرة، لكني رأيت تجمعا كبيرا من اللاعبين والجهازين الفنيين حول لامين، بصراحة أعتقد أن رد الفعل كان مبالغا فيه بعض الشيء".

وأضاف: وتحدث دي يونج عن أداء برشلونة خلال اللقاء موضحا أن الفريق لم يظهر بالشراسة المطلوبة في البداية.

وتابع: "في الشوط الأول افتقدنا للحدة في التعامل مع الكرة، رغم أن ريال مدريد لم يشكل خطرا حقيقيا، وفي الشوط الثاني سيطرنا على اللعب، لكننا لم نكن فعالين أمام المرمى وافتقدنا للمسة الأخيرة".

وعن المشادة التي وقعت بين داني كارفاخال ولامين يامال بعد نهاية المباراة، أوضح لاعب الوسط الهولندي:"كارفاخال يعرف لامين جيدا، وكان بإمكانه أن يتحدث معه بشكل شخصي أو يتصل به لاحقا، لا أن يتعامل معه بتلك الطريقة أمام الجميع".

واختتم دي يونج:"لامين لم يقل إن ريال مدريد يسرق، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ما حدث مجرد سوء فهم وتم تضخيمه بشكل غير مبرر، ولا توجد أي مشكلة حقيقية بين الطرفين".

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ صالح فينيسيوس جونيور قبل أن يعود للفار ويلغيها.

وألغى الحكم هدفا لـ كيليان مبابي في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

وسجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ برشلونة بالدقيقة 38 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد.

وفي الدقيقة 54 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء بعد ما تصدى لها تشيزني ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 9+90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

في خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق 5 نقاط، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر مباراتين.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.