سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الإثيوبي.

وخرج مصطفى فتحي مستبدلا بعد دقائق من بداية المباراة، التي انتهى شوطها الأول بتقدم بيراميدز بهدف سجله فيستون ماييلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتقدم فريق بيراميدز علي نظيره التأمين الإثيوبي بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأحرز هدف التقدم لبيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقة 11.

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

بدأت المباراة بفرصة لبيراميدز بعد كرة عرضية قابلها فيستون ماييلي برأسية من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة أعلى المرمى ثم فرصة خطيرة للسماوي بعد تمريرة عرضية من وليد الكرتي قابلها مهند لاشين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أيضا أعلى العارضة.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 جاء بعد ضغط من بيراميدز وخطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى لتهز الشباك.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويسعى فريق بيراميدز المنتعش محليا وإفريقيا وعالميا إلى مواصلة تألقه القاري بالتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى اليوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السادسة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار

كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقاءين 5-0.

وصعد فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

