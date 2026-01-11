طريقة عمل براونيز بالبطاطا الحلوة، حلوى صحية بطعم غني ومميز

18 حجم الخط

طريقة عمل براونيز بالبطاطا الحلوة، تُعد البراونيز من أكثر الحلويات المحببة للكبار والصغار، لكن الكثير من النساء يتجنبن تناولها بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر والدقيق الأبيض والدهون المشبعة.





وهنا يظهر دور الوصفات البديلة الصحية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، ومن أبرزها براونيز البطاطا الحلوة، التي تعتمد على مكوّن طبيعي غني بالعناصر الغذائية ويمنح الحلوى قوامًا رطبًا وطعمًا مميزًا دون الحاجة إلى إضافات صناعية.

لماذا البطاطا الحلوة في البراونيز؟



البطاطا الحلوة ليست مجرد بديل للدقيق أو الدهون، بل هي عنصر غذائي متكامل، غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما تحتوي على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد والمناعة.



استخدام البطاطا الحلوة في البراونيز يمنح الوصفة قوامًا كريميًا طبيعيًا ويقلل الحاجة إلى الزبدة أو الزيت بكميات كبيرة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعين لتقليل السعرات الحرارية.



مكونات براونيز البطاطا الحلوة



لتحضير براونيز بطاطا حلوة ناجحة ولذيذة، نحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة جيدًا

نصف كوب كاكاو خام غير محلى

نصف كوب سكر بني أو عسل نحل (يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة)

ربع كوب زيت نباتي صحي مثل زيت جوز الهند أو زيت الذرة

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب دقيق (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل أو دقيق الشوفان)

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

اختياري: مكعبات شوكولاتة داكنة أو مكسرات حسب الذوق



طريقة التحضير خطوة بخطوة

تحضير البطاطا الحلوة: تُسلق البطاطا الحلوة حتى تصبح طرية تمامًا، ثم تُقشر وتُهرس جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم خالٍ من التكتلات.

خلط المكونات السائلة: في وعاء عميق، نخفق البيض مع السكر أو العسل والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا، ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق.

إضافة البطاطا المهروسة: نضيف البطاطا الحلوة المهروسة إلى الخليط السائل ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

تحضير المكونات الجافة: في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح.

دمج الخليطين: نضيف المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط البطاطا مع التقليب الهادئ حتى نحصل على خليط كثيف وناعم.

الإضافات الاختيارية: يمكن إضافة مكعبات الشوكولاتة الداكنة أو المكسرات في هذه المرحلة لتعزيز الطعم والقيمة الغذائية.

الخبز: يُسكب الخليط في قالب مبطن بورق الزبدة، ثم يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة.

التقديم: يُترك البراونيز ليبرد قليلًا قبل التقطيع للحصول على قطع متماسكة.

براونيز البطاطا الحلوة



فوائد براونيز البطاطا الحلوة

أقل في الدهون والسكر مقارنة بالبروانيز التقليدية

غني بالألياف، ما يساعد على تحسين الهضم

مناسب للأطفال كبديل صحي للحلويات الجاهزة

خيار جيد لمن يتبعون نمط حياة صحي دون حرمان



نصائح لنجاح الوصفة



احرصي على هرس البطاطا جيدًا للحصول على قوام ناعم

لا تفرطي في الخبز حتى لا تجف البراونيز

يمكن حفظها في الثلاجة لمدة 3 أيام داخل وعاء محكم الغلق



في النهاية، تُعد براونيز البطاطا الحلوة وصفة ذكية تجمع بين المتعة والفائدة، وتثبت أن الحلويات الصحية يمكن أن تكون لذيذة وغنية في الطعم دون الشعور بالذنب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.